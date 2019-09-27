ميليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في 7 مناطق بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، عدن، الضالع

تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خرق الهدنة الأممية في سبع مناطق بالحديدة، وذلك باستهدافها مواقع الجيش والأحياء السكنية في مديريتي التحيتا والدريهمي.

وقال مصدر ميداني إن تعزيزات حوثية بأسلحتها تمركزت أمس في الأطراف الشرقية والشمالية بالتحيتا ترافقا مع قصف باتجاه مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المديرية نفسها، وصعدت الميليشيات عمليات إطلاق نار كثيف على مواقع القوات اليمنية المشتركة شرق الدريهمي، مستخدمة مدافع الهاون، والهاوزر، و(B10)، بجانب أسلحة رشاشة متوسطة من عيار 14.5 و12.7.

وفيما أكد ناطق المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن، العميد صادق دويد أن هناك سبع مناطق ساخنة في الساحل بسبب الخروقات المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية، تسلمت السلطات المحلية في الحديدة 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة قدمتها السعودية.

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من جهة أخرى كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان عن اغتيال 451 يمنيا سقطوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني، بينهم 118 مدنيا، و332 عسكريا وأمنيا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، إنها رصدت حالات الاغتيال خلال فترة انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 إلى يوليو 2019.

وأكد التقرير أن ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحايا، بينما اغتيل 34 شخصا بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة، إضافة إلى إصابة 146 شخصا بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة. ولفت التقرير إلى أن محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رصدت فيها حالات الاغتيال بـ134 حالة، تلتها محافظة تعز بـ113 ثم صنعاء بـ42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومأرب بـ4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كل من محافظات حجة وصعدة وعمران.

ووجه التقرير توصيات للجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا للعمل بجدية من أجل الحد من ظاهرة الاغتيالات في اليمن، ودعا الحكومة اليمنية إلى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقا للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فورا في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كل جرائم الاغتيالات.

إلى ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية أمس الأول كمية جديدة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش اليمني، إن إحدى النقاط الأمنية بمحافظة مأرب (شرق البلاد) ضبطت أكثر من 250 كجم من الحشيش المخدر، بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

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