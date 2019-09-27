السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإقبال جماهيري كبير. واطلع زوار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة، منها قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، كما أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية «مسام» وانتزاعه نحو 90 ألف لغم متنوع في اليمن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تقدم أعمالها الإغاثية في معرض بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.