ترند الموجز| المصريون يصفعون الإخوان من المنصة.. ورسالة نارية من السيسي.. وفضيحتان للجزيرة.. وأول ظهور لهنا الزاهد بعد رحلة الموت

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، مواطنون يحتشدون أمام المنصة.. وهتافات ضد الإخوان، ويوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين.. السيسي يوجه رسائل نارية.. ويعلق على دعوات التظاهر، و’’غبي منه فيه‘‘.. فضيحة جديدة للجزيرة.. القناة القطرية تقع في فخ ’’المنصة‘‘، وملابس شاب تفضح فبركة الجزيرة مباشر للتظاهرات، وأول ظهور لهنا الزاهد بعد ’’رحلة الموت‘‘.. وكلمات مؤثرة من الفنانة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

مواطنون يحتشدون أمام المنصة.. وهتافات ضد الإخوان

نشرت قناة اليوم السابع المصورة، مشاهد جديدة لتواجد عدد كبير من المواطنين، في تظاهرة "حب مصر ودعم الدولة"، في ميدان المنصة.

وردد المواطنون هتافات ضد الإخوان، بعد دعواتهم التحريضية ضد الدولة، لنشر الفوضى في البلاد.

(رابط الخبر)

يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين.. السيسي يوجه رسائل نارية.. ويعلق على دعوات التظاهر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة للشعب المصري، تزامنا مع دعوات التظاهر، وذلك فور وصوله إلى أرض الوطن، صباح الجمعة، عقب مشاركته في الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقيمت فعالياتها في مدينة نيويورك الأمريكية.

واحتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس، في المطار، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودته للوطن.

وطمأن الرئيس خلال استقباله فور وصوله لمطار القاهرة قادماً من نيويورك المواطنين، بشأن ما يثار في قنوات الإخوان، قائلا: "أنتوا بتسمعوا كلامهم وبتصدقوه، وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع مش كدا خالص.. دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".

وأضاف الرئيس : "كل ما يثار في إعلامهم عبارة عن كذب وافتراء وتشويه، واللجان الإلكترونية وشوية إعلام شغالين علشان يقدموا صورة مش حقيقية".

ورحب السيسي بالمواطنين الذين استقبلوه فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وصافح عددا من المواطنين قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

وأكد أن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".

وشدد السيسي، على أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق، مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.

وأضاف "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوى... في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تانى.. ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ".

وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، قال الرئيس السيسي، "زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة.. أنا شايف كدا ، بس الموضوع مش كدا خالص".

وتابع قائلا، "دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعيين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".

وبشأن دعوات التظاهر قال: "احنا لسه بنتكلم من أسبوع في الموضوع ده قبل ما أسافر .. وقلت يامصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة .. دي حرب بينا وبينهم .. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله"، وتساءل الرئيس: كيف يتم تصديقهم ؟ .. وقال "إن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات والأكاذيب .. الناس البسطاء طيبين أوي أوي وهما فاهمين كويس .. مصر مكانتها كبيرة أوى بشعبها ".

واختتم السيسي :" أنا بقول للمصريين يوم ما اطلب من المصريين زي يوم التفويض في يوليو 2013، رسالة للعالم كله هينزل الملايين مش أقل من كده ".

Advertisements

(رابط الخبر)

’’غبي منه فيه‘‘.. فضيحة جديدة للجزيرة.. القناة القطرية تقع في فخ ’’المنصة‘‘

في فضيحة جديدة للجزيرة، استعانت القناة القطرية بمشهد من مظاهرة تأييد الدولة والرئيس بميدان المنصة بمدينة نصر، ووضعتها على شاشتها على أنها تظاهرات معارضة من مدينة قنا.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على "صدى البد": "واخدين صور من المنصة وبيقولوا مظاهرات فى محافظة قنا.. ما تقوم به تلك الجماعة يدعو للشفقة، لأنهم لا يعرفون فبركة أكثر من ذلك".

(رابط الخبر)

ملابس شاب تفضح فبركة الجزيرة مباشر للتظاهرات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبركة جديدة لقناة الجزيرة مباشر، بشأن التظاهرات المعارضة للرئيس.

أظهرت القناة القطرية مشهد توجد عدد من المتظاهرين في منطقة الوراق، وكان هو نفس المشهد في محافظة قنا، والدليل تواجد شاب يرتدي نفس الملابس في المشهدين في وقت واحد.

(رابط الخبر)

أول ظهور لهنا الزاهد بعد ’’رحلة الموت‘‘.. وكلمات مؤثرة من الفنانة

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة طمأنينة لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية حادة، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمى في سنغافورة.

ونشرت هنا صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري على "إنستجرام"، قائلة:" شكرا لكل واحد بجد أنا شوفت كمية حب منكوا و دعاء مشوفتهاش فى حياتى أنا بخير الحمد الله".

وكانت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد كشفت عن تطورات الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقالت عنبر، في تصريحات لـ"مصراوي": "هنا الزاهد عادت لمصر، وهي بصحة جيدة، ومن المقرر أن تجري عملية إزالة حصوات في المرارة بالليزر"، مشيرة إلى أن هنا تقضي بعضا من الراحة الآن في منزلها، ومعها زالدتها وزوجها الفنان احمد فهمي.

وكانت شيرين المنزلاوي؛ قد أكدت أن أبنتها تناولت أطعمة آسياوية شهيرة في مطاعم سنغافورة لم تتقبلها معدتها خاصة وأن هنا صاحبة معدة حساسة، مما عرضها لوعكة صحية استدعت نقلها للمستشفي وتركيب المحاليل لها بأمر الأطباء.

وأعلن أحمد فهمي في وقت سابق عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.

(رابط الخبر)