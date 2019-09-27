الجراح: الحريري يعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من موضوع الكهرباء لأهميته للبنانيين وللاقتصاد

لفت وزير الاعلام جمال الجراح في تصريح له عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء إلى أن "الفريق التقني سينكب على دراسة جدول الخيارات المعروضة والأسبوع المقبل نأخذ قرارا بالخيار المناسب وهدفنا الحصول على الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة"، مشيراً إلى أن "الهدف الاساسي تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة".
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يعقد اجتماعات مكثفة من أجل الانتهاء من موضوع الكهرباء لأهميته للبنانيين وللاقتصاد اللبناني خاصة أن اختيار سيتم اعتماده سيخفض من عجز الكهرباء والموازنة وبالتالي نوفر على الدولة اموالا طائلة ونعطي اللبنانيين ساعاعت تغذية اكثر"، مؤكداً "إننا نلمس جدية وإصراراً على إنهاء موضوع الكهرباء وفي ما يخص قطاع المحروقات توصلنا إلى حلّ يرضي أصحاب الصهاريج والمحطات"، لافتاً إلى ان "لا جلسة لمجلس وزراء يوم الإثنين المقبل".
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