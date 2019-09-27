أرجأت هيئة ​المجلس العدلي​ برئاسة القاضي جوزف سماحة الى 25 تشرين الأول، جلسة إصدار الحكم في ملف ​تفجير​ ​مسجدي التقوى والسلام​ في ​طرابلس​ بعد إن خصصت جلسة اليوم التي انعقدت في قصر عدل ​بيروت​ للمرافعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء جلسة الحكم بتفجير مسجدي التقوى والسلام الى 25 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.