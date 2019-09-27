قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق سليم سلام غدا بسبب أشغال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتركيب سلاسل معدنيّة ووضع "سقالة" حديد لتحديد ارتفاع الحدّ الأقصى داخل نفق سليم سلام، وأنّ هذه الأعمال ستبدأ من المسلك الشرقي باتجاه وسط بيروت وبالعكس، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 14:00 من تاريخ 28 أيلول 2019".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى إغلاق مسرب واحد"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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