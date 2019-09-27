استجوب قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، عنصرَين من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" مُدّعى عليهما في حادثة ​قبرشمون​، بحضور وكيليهما المحاميين نشأت حسنية وحمادة حمادة. وفي نهاية الجلسة، قرّر تركهما بسند إقامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي باسيل قرر ترك عنصري "الإشتراكي" المدعى عليهما في حادثة قبرشمون بسند إقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.