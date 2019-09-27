أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أنه تم فتح الطريق محلة ​الفرزل​ والسير الى تحسن تدريجي. يذكر أن مجموعة من الشباب قطعت طريق الفرزل سلميا بالاتجاهين، احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة. وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة.

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