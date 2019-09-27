وول ستريت: السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي باليمن ردا على عرض الحوثيين

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" بأن "​السعودية​ وافقت على وقف ​إطلاق نار​ جزئي في ​اليمن​ أي في 4 مناطق ردا على عرض ​الحوثيين​"، مشيرةً إلى أن "المناطق الأربع التي وافقت السعودية على وقف إطلاق النار فيها تشمل صنعاء".

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