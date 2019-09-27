مقتل سبعة أشخاص على الأقل نتيجة غرق قارب مهاجرين في اليونان

أعلن خفر السواحل ​اليونان​ي، "مقتل سبعة أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ أربعة أعوام، نتيجة غرق قارب مهاجرين في بحر إيجيه، وقد عُثر عليهم خلال بحث عناصر الإغاثة عن أربعة مفقودين" ، مبيّنًا أنّه "تمّ إنقاذ أربعة أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء".

ووقع الحادث قرب جزيرة اينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية.

وقُتل مئات ​اللاجئين​ والمهاجرين في السنوات الأخيرة خلال محاولتهم عبور بحر إيجه على متن قوارب صغيرة ومثقلة. وقُتل أكثر من 50 شخصًا حتّى الآن هذا العام، بحسب اللجنة الدولية للهجرة.

مع التذكير أنّ اليونان تستقبل نحو 70 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم سوريون، هربوا من بلدانهم عام 2015 وعبروا إليها من ​تركيا​ المجاورة.