أعلن خفر السواحل اليوناني، "مقتل سبعة أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ أربعة أعوام، نتيجة غرق قارب مهاجرين في بحر إيجيه، وقد عُثر عليهم خلال بحث عناصر الإغاثة عن أربعة مفقودين" ، مبيّنًا أنّه "تمّ إنقاذ أربعة أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء".
ووقع الحادث قرب جزيرة اينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية.
وقُتل مئات اللاجئين والمهاجرين في السنوات الأخيرة خلال محاولتهم عبور بحر إيجه على متن قوارب صغيرة ومثقلة. وقُتل أكثر من 50 شخصًا حتّى الآن هذا العام، بحسب اللجنة الدولية للهجرة.
مع التذكير أنّ اليونان تستقبل نحو 70 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم سوريون، هربوا من بلدانهم عام 2015 وعبروا إليها من تركيا المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سبعة أشخاص على الأقل نتيجة غرق قارب مهاجرين في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.