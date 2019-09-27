مقتل 4 جنود وضابط وإصابة 11 آخرين في هجوم مسلح شمال سيناء

أفادت مصادر مطلعة لقناة "​روسيا اليوم​" بأن "جماعات مسلحة في ​شمال سيناء​ نفذت هجوما مسلحا ضد كمين للجيش المصري، أدى إلى مقتل 4 مجندين وضابط وإصابة 11 آخرين"، مؤكدةً ان "الهجوم نفذه المسلحون باستخدام سيارات نقل، وقاموا بضرب "كمين التفاحة" في منطقة ​بئر العبد​".

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