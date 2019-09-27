الآلاف تظاهروا في مدن أوروبية عدة احتجاجا على التغير المناخي

تظاهر مئات آلاف الطلبة في مدن أوروبيّة عدّة، في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخيّة.

وكان طلّاب في مدن إيطالية بين من انضمّوا إلى مسيرات "الجمعة من أجل المستقبل".

وأفاد المنظّمون بأنّ "200 ألف شخص انضمّوا إلى مسيرة في ​ميلانو​، بينما خرجت مسيرة حاشدة أخرى في وسط روما". ودعا ناشطون إلى تظاهرات في 180 مدينة إيطاليّة. وهتف المتظاهرون "كونوا جزءًا من الحل، لا من ​التلوث​".

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وفي أكبر مسيرة من أجل المناخ في ​النمسا​ حتىّ الآن، احتشد عشرات الآلاف في ​فيينا​ وغيرها من مدن الدولة الأوروبية.

وقد خرج الآلاف كذلك، معظمهم من طلبة المدارس، إلى شوارع بودابست ومدن مجرية أخرى.

وجاءت التظاهرات استجابةً لدعوة المراهقة السويدية الناشطة في مجال ​البيئة​ غريتا تونبرغ، الّتي قادت أولى التظاهرات الحاشدة الأسبوع الماضي، عندما خرج المحتجون إلى الشوارع في دول عدّة حول العالم.