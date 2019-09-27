الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرئيلي يُصيب 28 فلسطينيا شرقي قطاع غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ عن "إصابة 28 فلسطينيا جراء اعتداء ​الجيش الإسرائيلي​ على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي ​قطاع غزة​"، موضحةً أنه "توافد مئات ​الفلسطينيين​ نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية".

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