أكّدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله أن "المرأة السودانية والشابات "الكنداكات" قمنَ بدور كبير في السودان وثورة كانون الأول التي كان رأس الرمح فيها الشباب الطامح للتغيير المنشود والذي أنهى حكما ديكتاتوريا استمر 30 عاما".
جاء كلام الوزيرة أثناء مشاركتها في الندوة التي أقامها المعهد الدولي للسلام بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، التي كانت بعنوان "المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية".
ولفتت الى أن "الجهود التي يقوم بها السودان في حماية وتعزيز حقوق المرأة، والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء في إدارة الدولة"، كاشفة عن أنه "من المتوقع أن تشكل مشاركة المرأة في المجلس التشريعي القادم نسبة 40 في المئة أو ما يزيد".
وشددت على أن "المرأة السودانية ظلت على مر التاريخ والحضارة السودانية تلعب دورا قياديا في الحكم والقيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السودان: نسبة مشاركة "الكنداكات" في البرلمان القادم ستتجاوز 40 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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