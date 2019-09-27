خارجية بريطانيا: نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية الملاحة ودعم سيادة القانون الدولي

شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، على أن "​إيران​ احتجزت الناقلة Stena Impero التي تبحر تحت علم ​المملكة المتحدة​ بصورة غير قانونية، وهذا الحادث جاء ضمن إطار محاولات تقويض حرية الملاحة"، مشيرًا الى "أننا نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية الملاحة ودعم سيادة القانون الدولي".

وغادرت الناقلة التابعة لشركة سويدية اليوم ميناء بندر عباس الإيراني بعد نحو شهرين من احتجازها أثناء عبورها ​مضيق هرمز​، بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة.

وجاء حادث احتجاز Stena Impero بعد أسبوعين من توقيف سلطات ​جبل طارق​ و​بريطانيا​ أوائل يوليو الناقلة الإيرانية Grace-1 بدعوى نقلها شحنة من ​النفط​ إلى ​سوريا​ خرقا للعقوبات الأوروبية ضد ​حكومة​ دمشق، وتم الإفراج عن هذه ​السفينة​ في شهر آب الماضي.