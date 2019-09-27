الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم حق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي في مصر

لفتت ​وزارة الخارجية الأميركية​ إلى ان "​واشنطن​ تدعم حق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي في مصر"، مشيرة إلى "إننا نراقب الوضع في مصر وهناك نحو 1900 معتقل خلال تظاهرات الأسبوع الماضي".

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