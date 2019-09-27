البرهان يصدر توجيها للقوات المسلحة ويتوعد من يهدد أمن المواطنين

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​السودان​ي الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​ على "أهمية المحافظة على ​الأمن الداخلي​ وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف ضد كل متربص ومعتد داخل البلاد وخارجها".

وحيا البرهان "تضحيات منسوبي ​القوات​ النظامية الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين الوطن"، مشيدا بتحمل ​القوات المسلحة​ المسؤولية في حماية الوطن وبنائه والحفاظ على وحدته".

وأكّد خلال مخاطبته ​الجيش​ والقوات النظامية الأخرى بقيادة الفرقة السادسة عشر مشاة بنيالا الجمعة أنه "من أهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد ​الدولة​ ويحقق المساواة والعدالة ويحقق شعارات الثورة سلام بدون شروط أو إملاءات"، داعيًا "إخوتنا في الحركات المسلحة أن يشاركونا في بناء السلام وهياكله وتنمية البلد ونحن في عهد نستشرف فيه الحرية والمساواة والعدالة ونلتزم بتطبيقها".

وتعهد البرهان بـ"بناء وطن آمن ومستقر يمهد فيه للديمقراطية، الناس متساوون فيها في الحقوق والواجبات والمواطنة"، مشيرًا الى أن "السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء، وإنهم يدعون لبناء البلد بمثل تجربة الثورة المجيدة التي أصبحت تجربة فريدة يعتز بها ​العالم​ كله، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة."

ولفت الى أنها "مرتبطة بوفاء القوات المسلحة والقوات النظامية واحترامها، وسنضرب مثلاً لكل المشككين والمخذلين بأننا حريصون أكثر على الديمقراطية ونجاح المرحلة الانتقالية ليعبر البلد لجو حر ديمقراطي معافى ليس فيه محسوبية أو ظلم أو تهميش".

