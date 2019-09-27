الدفاع التركية: مقاتلتان تركيتان تحلقان في الأجواء السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "مقاتلتين من طراز "إف – 16" تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلقتّا اليوم فوق أجواء شرق ​الفرات​ السورية، في إطار جهود ​عملية العزم الصلب​"، مؤكدة "مواصلة المقاتلات التركية طلعاتها الجوية في أجواء ​سوريا​".

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