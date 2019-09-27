مسؤول ايراني: الجيش الايراني يعمل على تصنيع 3 مدمرات جديدة

اعلن مساعد القائد العام للجيش في الشؤون التنسيقية ال​ايران​ي الادميرال ​حبيب الله سياري​ ان "القوة البحرية و​وزارة الدفاع​ واسناد ​القوات المسلحة​ تعملان على تصنيع 3 مدمرات جديدة"، مشيراً إلى أن "العمل جار في الوقت الحاضر لتصنيع 3 مدمرات جديدة وهي "دنا" و"شيراز" و"تفتان" في القوة البحرية للجيش والصناعات البحرية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة".

واشار الى "منجزات ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية في مجال تصنيع ​الاسلحة​ واضاف، هنالك في البلاد في الوقت الحاضر خطوط انتاج اسلحة متطورة ك​الصواريخ​ والطائرات المقاتلة و​السفن​ الحربية والغواصات والدبابات"، منوهاً الى "منجزات ايران في مجال صنع الغواصات واضاف، انه اليوم فضلا عن الغواصة من الفئة الخفيفة "غدير" هنالك غواصات من الفئة شبه الثقيلة والوطنية تماما "فاتح" التي هي الان في خط الانتاج المكثف".

واوضح ان "الغواصة "فاتح" لا تماثل اي غواصة اخرى في ​العالم​ واضاف، ان النماذج اللاحقة للغواصة الوطنية "فاتح" ستكون اكثر تطورا بكثير من التي ازيح الستار عنها".