أظهر شريط فيديو لحظة مرور الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​أحمد أبو الغيط​، بالقرب من وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​ والوفد المرافق، خلال اجتماعات ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​. وبيّن الفيديو قيام أبو الغيظ بالمبادرة وإلقاء التحية على المعلم، بالقول "مساء الخير"، وسط تجاهل من المعلم لبرهة، ليعود أبو الغيظ بالقول "أزيك يا فندم، مش معقول"، ليردّ المعلم "ليه". وتابع أبو الغيظ بالقول: "أنا بفرح جدًّا لما بشوفكم"، ليردّ نائب وزير الخارجية ​فيصل المقداد​: "باين باين".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أبو الغيط بعد تجاهل وليد المعلم له لبرهة: "أنا بفرح جدا لما بشوفكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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