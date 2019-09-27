جاويش أوغلو: تقبل محمد بن سلمان للمسؤولية عن مقتل خاشقجي مهم ولكنه لا يكفي

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ ان "هدفنا من المنطقة الآمنة هو إخراج الإرهابيين من شمال ​سوريا​"، مشيراً إلى "إننا لسنا راضين عن جهود ​واشنطن​ بشأن المنطقة الآمنة في سوريا".

وعن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، لفت جاويش أوغلو إلى "إننا لم نحصل على أجوبة من قبل ​الرياض​ حول عدد من القضايا المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي"، مشيراً إلى أن "الرياض لم تتعاون معنا بما يكفي لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي".

وأشار إلى أن "السلطات السعودية لم تشاركنا بكثير من المعلومات حول جريمة قتل خاشقجي ومنها مكان الجثة والمتعاون المحلي، ومن قام بهذه الجريمة يجب أن يقف أمام ​القضاء​"، لافتاً إلى انه "لا توجد مشكلة في العلاقات بين ​أنقرة​ والرياض بسبب قضية خاشقجي، والقضية بالنسبة إلى ​تركيا​ هي قضية قانون وعدالة".

واعتبر أن "تقبّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمسؤولية عن مقتل خاشقجي مهم ولكنه لا يكفي، ويجب أن يحاسب المسؤولين عن الجريمة أمام القضاء".