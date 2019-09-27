رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الهند بالتحضير لـ"حمام دم" في كشمير







اسماء السيد - نيويورك: اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجمعة، من على منبر الامم المتحدة، الهند بالتحضير ل"حمام دم" في كشمير. وقال خان امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية "حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم". وفرضت قوات الامن الهندية مزيدا من القيود في كشمير الجمعة، علما بان المنطقة خاضعة لإغلاق منذ الغت نيودلهي مطلع آب/أغسطس الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.



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