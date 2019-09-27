الارشيف / اخبار العالم

الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في علاقاتها مع واشنطن إلى نشر محتويات المكالمات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

جاء تصريح بيسكوف هذا اليوم الجمعة ردا على سؤال صحفي عن موقف موسكو من نشر نص المكالمة التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو الماضي.

يتبع...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا