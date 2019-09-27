الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في علاقاتها مع واشنطن إلى نشر محتويات المكالمات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

جاء تصريح بيسكوف هذا اليوم الجمعة ردا على سؤال صحفي عن موقف موسكو من نشر نص المكالمة التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو الماضي.

يتبع...