الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في علاقاتها مع واشنطن إلى نشر محتويات المكالمات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
جاء تصريح بيسكوف هذا اليوم الجمعة ردا على سؤال صحفي عن موقف موسكو من نشر نص المكالمة التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو الماضي.
يتبع...
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