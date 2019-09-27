شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق المحامين بالمؤتمر السنوى توصى بالالتزام بقانون المحاماة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة،اليوم الجمعة ،اجتماعتها ضمن فاعليات المؤتمر العام السنوي للمحامين، المنعقد بمدينة الغردقة .
عقدت اللجنة برئاسة سـامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومقرريها من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وشهدت اللجنة مداخلات من المحامين، وعرض مقترحاتهم للوصول إلى حلول بشأن تعامل المحامي مع الهيئات القضائية، والشرطية، والنيابة، وكيفية التعامل مع الخلافات التي قد تحدث مع هذه الجهات، وسرعة احتوائها، منعا لتفاقمها.
وانتهت اللجنة فى توصياتها إلى الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد بشأن واجبات و حقوق المحامين و ما يرد من مدونات السلوك المهنى .
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة حقوق المحامين بالمؤتمر السنوى توصى بالالتزام بقانون المحاماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.