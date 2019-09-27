شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى للجماعة الإرهابية: الشعب المصرى حائط صد لكل من يفكر بالمساس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو محلس النواب، أعداء مصر من قوى الشر محاولة المساس بها، لافتا إلى أن ما يقوم به أى خائن لوطنه بإثارة المواطنين بطرق خبيثة ضد الجيش والقيادة السياسية تم كشفه من الشعب المصرى الذى يشكل حائط صد لكل من تسول له نفسه المساس بمصر.

وأشار فهمى، إلى أن المصريين يعلمون جيدا أن بناء الدول القوية المتقدمة لا يأتى من فراغ، وإنما لابد بالجهود وتحمل عناء البناء، فلم تتقدم أى دولة من الدول الكبرى إلا من خلال تجربة صعبة لهذة الشعوب تساوى نجاحها.

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وأكد نائب دار السلام، أن مصر تحولت إلى دولة كبرى منافسة لكثير من الدول المتقدمة فى جذب الاستثمارات خاصة بعد بناء أكبر بنية تحتية فى العالم بكل أركان مصر تكلفت مئات المليارات لتشجع المستثمرين لضخ أموالهم فى جميع أنحاء مصر ليستفيد منها المصريين وحل مشكلة البطالة نهائيا.

ووجه عبد العزيز التحيه لكل المصريين الذين تحملوا عناء البناء، كما وجه الشكر للرئيس السيسى والجيش المصرى الأكثر عملا وجهدا وإصرارا على نجاح ونقل مصر إلى مصاف الدول القوية المتقدمة.