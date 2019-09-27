عشرات الآلاف في المنصة لتأييد الرئيس السيسي في مواجهة الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

احتفى عشرات الآلاف من المواطنين بنجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعودته صباح اليوم الجمعة إلى أرض الوطن.

جاء ذلك على المنصة الرئيسية التي تم إقامتها خلال مظاهرات اليوم بطريق النصر في مدينة نصر للمشاركة في مظاهرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

واستعرض الإعلاميون أحمد خيري ومها بهنسي وأحمد الشاعر، جهود الرئيس السيسي في زيارته الأخيرة لنيويورك واللقاءات التي عقدت على هامش الزيارة مع مختلف رؤساء وقادة العالم.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالإرهاب وتشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عاشها لعدة سنوات.

وحمل المواطنون أعلام مصر مرددين هتافات لتأييد الرئيس السيسي ودعم خطواته الجادة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالدولة المصرية.

Advertisements

وأذاعت المنصة الرئيسية للمظاهرة عددا من الأغاني الوطنية والحماسية وسط إقبال متزايد للمشاركة في الاحتفالية التي من المقرر أن تقام بعد قليل في طريق النصر.

وفي الغربية، شهدت مدن المحلة الكبرى وطنطا وزفتى مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة، وخرج المواطنون بالمئات في الميادين العامة يحملون أعلام مصر؛ للتعبير عن دعمهم للرئيس والقوات المسلحة، ورقصوا على أنغام أغنية "تسلم الأيادي".

وجابت المسيرات شوارع البحر وشوارع المدينة، مؤكدة رفضها دعوات جماعة الإخوان الإرهابية؛ لنشر الفوضى التي تهدد الدولة المصرية.

وفي طنطا احتشد المئات من أبناء المدينة أمام مبنى المحافظة، وطافوا الشوارع والميادين الرئيسة، فيما غادر عدد كبير من أهالي مركز ومدينة المحلة يتقدمهم نائبا البرلمان محمود شحاتة ومحمد مرعى إلى القاهرة؛ للمشاركة في احتفالات تأييد الرئيس السيسي، حاملين الأعلام المصرية وصور تأييد ولافتات للرئيس.

وفي الأقصر، قال مصدر أمني في مديرية الأمن إن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مسيرات أو تظاهرات في أي ميدان أو شارع بمختلف أنحاء المحافظة، أو في كافة المدن والمراكز والقرى والنجوع ، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية تمامًا، وأن حركة المرور يتم متابعتها أولاً بأول في كافة الشوارع.

وأضاف أن حالة من الهدوء سادت في الشوارع والميادين، ومنها ساحة أبو الحجاج الأقصري، ومحطة السكة الحديد، وصلاح الدين، ومنطقة العوامية في قلب المدينة، وأسنا وأرمنت، والبر الغربي، فضلا عن توافر السيولة المرورية في كافة ربوع المحافظة، فيما استقبلت المعابد والمقابر الأثرية عشرات السائحين من مختلف الجنسيات.