"في ضهرك يا ريس".. عمال سيراميكا كليوباترا في السويس يؤيدون السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شارك، اليوم الجمعة، الآلاف من عمال شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس، في تظاهرة في حب مصر وداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة السويس.
وردد عمال سيراميكا كليوباترا المشاركون في تظاهرات دعم الرئيس السيسي، هتافات: "في ضهرك يا ريس، احنا معاك يا سيسي، تحيا مصر".
كما حمل عمال سيراميكا كليوباترا أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الهدف من المظاهرات دعم الرئيس ومسيرة الاستقرار للدولة تحت قيادته.
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