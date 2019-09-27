ميكانيكي يمزق جسد عامل قمامة تحرش بزوجته في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من كشف ملابسات العثور على جثة قتيل بمنطقة الوراق، وتبين أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة أعلى الطريق الدائري بنطاق القسم.

كشفت المعاينة أن الجثة لعامل قمامة أربعيني بها آثار طعنات بالجسم، وتوصلت التحريات إلى أن ميكانيكي وراء ارتكاب الواقعة انتقاما منه لتحرشه بزوجته، إذ اعتدى عليه بسلاح أبيض، وألقى جثته بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبطه، وأقر بجريمته وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.