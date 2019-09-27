ميناء دمياط تستقبل 8 سفن ويصدر 14 ألف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات و5 لبضائع عامة، بينما غادرت 4 حاويات و11 لبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة في الميناء 18 سفينة.

وشملت حركة الصادر 14650 طن يوريا و832 طن فوسفات و10150 طن رمل و160 طن ملح و1800 طن أسمنت و1403 طن سوبر و82 طن رخام.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120615 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 29909 طنًا.