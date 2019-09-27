وزارة الداخلية تُهدي 150 مقعدًا دراسيًا لإحدى مدارس القليوبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار الدور المجتمعي الذي تنفذه أجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أهدت وزارة الداخلية 150 مقعدًا دراسيًا لإحدى مدارس مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إلى المسئولين عن المدرسة الذين أشادوا بالمبادرة التي تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

ولاقى ذلك استحسان الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية، لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية، ما ساهم في توفير أجواء مناسبة للتلاميذ لتلقي تعليمهم.

ومن ناحيةً أخرى، تلقى قطاع حقوق الإنسان التماسًا من أحد المواطنين من ذوي الإعاقة مقيم في إحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، باحتياجه لكرسي متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تم الاستجابة لطلبه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسي المتحرك، فيما قدم المواطن الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.