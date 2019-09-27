بالصور- شرم الشيخ تستعد لانطلاق فعاليات المهرجان الأول لسباقات الهجن

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، استعدادات انطلاق فعاليات المهرجان الأول لسباقات الهجن للموسم الرياضي 2019 / 2020، الذي سينطلق بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل.

والمهرجان برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنظيم الاتحاد المصري للهجن، بالتنسيق مع اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعوة وزراء الشباب والرياضة والزراعة والتضامن الاجتماعي والصحة والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة.

ويشارك في المهرجان وفود من 15 دولة تضم الإمارات والسعودية والكويت والأردن وتونس وفلسطين والجزائر والمغرب ولبنان وتشاد وفرنسا والسودان وعمان وليبيا وإريتريا.