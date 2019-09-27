العثور على طفل رضيع بجوار مسجد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر أهالي في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على طفل رضيع حديث الولادة ملقى بجوار مسجد عقبة بن نافع.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من أهالي منطقة عمر بن الخطاب يفيد العثور على طفل رضيع في الأشهر الأولى من عمره بجوار مسجد عقبة بن نافع، وانتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

نُقل الطفل إلى وحدة الحضانات وحديثي الولادة بمستشفى السلام بورسعيد، لتقديم الإسعافات الأولية المطلوبة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.