ضبط 20 كيلو حشيش وهيروين بحملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط تجار المخدرات وحائزيها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهوري.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 193 قضية مخدرات بحوزة 208 متهم، كمية من مخدر البانجو وزنت 20,750 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 18,122 كيلو جرام، 2,612 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط كمية من مخدر الأيس وزنت 10 جرام، 39 جرام من مخدر الشابو، 830 من مخدر الإستروكس، 100 جرام من مخدر الفودو، 2874 قرص مخدر.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق