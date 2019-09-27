الرئيس التونسي يعزي ماكرون في وفاة جاك شيراك

وجه الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، برقية تعزية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما. وجاء في برقية التعزية " لقد علمنا ببالغ الأسى بنبأ وفاة جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الأسبق، صديق تونس الكبير، الذي سخر حياته لخدمة بلاده ودافع بكل إيمان عن قيم السلام والحوار في العالم".

وأضاف الناصر - حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة - "وفي هذه اللحظات الأليمة التي خسرت فيها فرنسا أحد أبنائها البارزين، أعبر باسم الشعب التونسي وباسمي الخاص عن تعازينا الحارة وتضامننا مع عائلة الراحل ومع الشعب الفرنسي الصديق". ببالغ الأسى بنبأ وفاة جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الأسبق، صديق تونس الكبير، الذي سخر حياته لخدمة بلاده ودافع بكل إيمان عن قيم السلام والحوار في العالم".وأضاف الناصر - حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة - "وفي هذه اللحظات الأليمة التي خسرت فيها فرنسا أحد أبنائها البارزين، أعبر باسم الشعب التونسي وباسمي الخاص عن تعازينا الحارة وتضامننا مع عائلة الراحل ومع الشعب الفرنسي الصديق".

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