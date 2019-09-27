الأمم المتحدة تشيد بدور السودان في مكافحة الإرهاب

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن فلادمير فيرنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، أشاد بتعاون السودان مع المنظمة الأممية في ملف مكافحة الإرهاب عموما، آملا في استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.

والتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد

عبد الله مع فيرنكوف، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوزارات والأجهزة الحكومية السودانية ذات الاختصاص.



ووعد المسئول الدولي بدعم الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في السودان بصورة مباشرة وعاجلة، من خلال برنامج بناء قدرات العاملين والمختصين، وكذلك من خلال تمييز السودان بأن يكون من الدول القليلة التي سينفذ فيها برنامج السفر الإلكتروني في المطارات والموانئ ونقاط الحدود البرية، وهو برنامج دولي جديد يهدف إلى منع الجرائم الإرهابية.