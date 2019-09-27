نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدون للتفاوض مع أمريكا بشأن تمديد "ستارت - 3 "

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول تمديد معاهدة "ستارت-3" المتعلقة بتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأضاف ريابكوف- لمجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية

اليوم الجمعة : "نحث زملاءنا الأمريكيين على عدم إضاعة الوقت بعد الآن، حيث لم يتبق لدينا أي وقت تقريبا"، مضيفا " نحتاج إلى الحصول على بعض الوضوح بشأن ما ستفعله واشنطن بهذه المعاهدة".



وأشار إلى أن موقف روسيا معروف، وهو تأييد تمديد هذه المعاهدة، مؤكدا أن هناك قنوات يمكن وينبغي مناقشة هذا الأمر من خلالها، قائلا :"نحن منفتحون للإشارات من الجانب الأمريكي، ولكن لا توجد إشارات بعد".