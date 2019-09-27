فرنسا تدعو للتحقيق عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا

دعت فرنسا، اليوم الجمعة، إلى التحقيق في أي معلومات تفيد باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "شعرت بالقلق لاطلاعها" على تأكيد الولايات المتحدة بأن هذه الأسلحة استخدام في سوريا في مايو الماضي.

وأضافت الوزارة "يجب تسليط الضوء بالكامل على موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية. لدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

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وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوري استخدم الكلور كسلاح كيماوي خلال معركة مع مسلحي المعارضة في إدلب في مايو.