رئيسة مجلس النواب الأميركي تصعد لهجتها ضد إدارة ترامب

صعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الجمع، لهجتها تجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تقرير كشف أن البيت الأبيض مارس ضغوطا على رئيس أوكرانيا لدعم إعادة انتخابه.

واتهمت بيلوسي، التي بدأت تحقيقا لمساءلة الرئيس يوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية بمحاولة التستر على شكوى التسريب.

ووصفت الزعيمة الديمقراطية وزير العدل وليام بار بأنه "مارق".

وينتقد الديمقراطيون بار لأنه لم ينأ بنفسه عن الأمور المتعلقة بشكوى التسريب التي جاءت بعد اتصال هاتفي في 25 يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، "لقد أصبح مارقا".

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وسردت الشكوى، التي أعلنت يوم الخميس، كيف نقل مسؤولون في البيت الأبيض تسجيلا إلكترونيا لاتصال ترامب وزيلينسكي من على خادم كمبيوتر لحفظ مثل تلك التسجيلات عادة إلى خادم آخر مخصص لأمور مخابراتية شديدة السرية.

وانتقدت بيلوسي القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية جوزيف ماجواير، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب أمس الخميس، لإخطار البيت الأبيض ووزارة العدل بالشكوى المتصلة بالتسريب.

وينص القانون على أن مثل تلك الشكاوى تسلم للكونجرس. وقال ماجواير إنه أبلغ البيت الأبيض أولا لأنه اعتقد أن المكالمات التي يكون الرئيس الأميركي طرفا فيها قد تكون محمية بحصانة تنفيذية.

وقالت بيلوسي إن ماجواير "انتهك القانون" بعدم إبلاغ الكونجرس أولا.