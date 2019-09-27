السيسي: مصر بلد قوي بشعبها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن مصر بلد قوي.
وقال السيسي لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة، إن "الشعب المصري أصبح أكثر وعياً ولا يمكن تزييف الواقع، ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق"، وفق ما نشره موقع "بوابة الأهرام" الرسمي.
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وأضاف السيسي، أن "مصر بلد قوي بالمصريين، مشيراً إلى أن هناك صورة يتم تزييفها للحقائق". مضيفاً "الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين".
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