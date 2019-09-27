عباس: الاحتلال لا يحقق السلام ومن حقنا الدفاع عن حقوقنا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن الاحتلال لا يحقق السلام لأحد، مشدا على حق الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة.

وقال عباس، في خطابه أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "تنكر الولايات المتحدة الأميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود".

وجدد الرئيس رفض "ما يسمى بصفقة القرن أو أي حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية"، مشددا على أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى".

كما جدد عباس التعهد بإجراء انتخابات فلسطينية، بعد نحو 13 عاماً على انتخابات 2006.

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وقال إنّه سيعلن، فور عودته من نيويورك، عن موعد لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، مضيفاً أنّه "سيحمّل أي جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة".

وقال عباس إن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وإن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

ورفض عباس مجددا إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، مضيفا أنه "في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإنّ جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".

وأكد عباس أنه "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام".

وقال الرئيس الفلسطيني إن "القانون الدولي، الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام، الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن"، مشددا على أن "مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة".