مصر: مظاهرات تطالب برحيل السيسي وقوات الأمن تفرِّق بعض منها وتعتقل مشاركين

فرَّقت قوات الأمن المصرية تظاهرتين خرجتا تطالبان برحيل الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، واعتقلت عدداً من المتظاهرين، في الوقت عينه تشن حملة أمنية على بعض المنازل بالقاهرة لاعتقال المعارضين، بينما وجَّه رجل الأعمال والفنان محمد علي رسالة جديدة للمصريين.



إذ قالت شبكة «الجزيرة» إن الأمن فض تظاهرة بمركز الصف في محافظة الجيزة، واعتقل عدداً من المحتجين، كما نشرت مقطع فيديو يُظهر إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.



فيما أكد الحساب الرسمي لحركة «الاشتراكين الثوريين» تفريق تظاهرة أخرى بمدينة حلوان (جنوب القاهرة).



وأكدت صحيفة «العربي الجديد» نقلاً عن مراسلها، تنفيذ قوات الأمن حملات اعتقال موسعة، ومداهمة شقق سكنية في القاهرة، بالتزامن مع خروج التظاهرات. كذلك أشارت الصحيفة إلى منع قوات الأمن التجمع أمام المساجد الكبرى في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.



وانطلقت في عدد من المدن والمحافظات المصرية بعد صلاة الجمعة مظاهرات "جمعة الخلاص" التي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط استنفار أمني كبير، حيث اتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد.



ففي منطقة الوراق في محافظة الجيزة ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي، ورفعوا شعارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفشي الفساد.



وفي الأقصر جنوب مصر انطلقت في شوارع المدينة وأزقتها مظاهرات تطالب الرئيس المصري بالتنحي، وردد المتظاهرون شعارات ثورة يناير، مؤكدين تمسكهم بالحرية ورفض كل أشكال القمع.



وفي مدينة قوص بمحافظة قنا المصرية خرجت مظاهرة جابت شوارع المدينة وطالبت برحيل السيسي، وقد أطلق المشاركون فيها هتافات تستنكر الأوضاع التي آلت إليها البلاد وتدعو إلى إسقاط النظام.



كما مزق متظاهرون في المحافظة صور الرئيس المصري ونددوا بإدارته للدولة وانتشار الفساد وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.



وأغلقت الشرطة المصرية صباح اليوم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تحسبا للمظاهرات.



كما أظهرت صور من تطبيق غوغل مابس إغلاق الشوارع والطرقات والجسور المؤدية لميدان التحرير وأبرزها جسر السادس من أكتوبر وجسر قصر النيل.



وأعلنت هيئة مترو الأنفاق المصرية إغلاق محطات الأوبرا والسادات وعبد الناصر وعرابي وسط القاهرة للصيانة.



المصدر: الجزيرة + صحف