الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة من العائلة المالكة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة في المملكة.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عاجلا حول إعلان وفاة والدة الأميرة فاطمة بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الديوان الملكي أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة غدا السبت 28 سبتمبر، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.

​وتعد الأميرة فاطمة ابنة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، الذي سبق وتولى منصب وزير الداخلية والمالية السعودي في عهد الملك فيصل بن عبد العزير آل سعود، وتوفي في ديسمبر عام 1986.

وكان الأمير مساعد، أول رئيس لديوان المظالم وأول رئيس لديوان المراقبة العامة، حيث عينه جلالة الملك سعود بن عبدا العزيز آل سعود رئيساً لديوان المراقبة العامة عام 1376 هـ بموجب المرسوم الملكي رقم 2270/3/20/5 وتاريخ 6/11/1376هـ الموافق 4/6/1957م. ترأس الديوان لمدة 4 سنوات، وكان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.

ولد في الرياض عام 1341 هـ الموافق 1920م، هو أخو الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، والوحيد بين إخوانه الذي حصل على شهادة جامعية، ويأتي ترتيبه قبل الأخير من أبناء الإمام عبدالرحمن ابن الإمام فيصل بن الإمام تركي (مؤسس الدولة السعودية الثانية). ووالدته هي سمو الأميرة عمشه بنت فراج العجران الخالدي.

توفي رحمه الله في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض صباح يوم الثلاثاء 8/4/1407هـ عن عمر يناهز السبعين عاماً.