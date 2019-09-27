كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الاتحاد الأوروبي يهدد إيران بالإنسحاب من الاتفاق النووي الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي هدد إيران سرًا من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في أكتوبر المقبل، حال مضت "طهران" استمرارها في تهديدها باتخاذ خطوات جديدة تنتهك بنود الاتفاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد لطهران بصورة خاصة نيته في نوفمبر المقبل إطلاق إجراءات الانسحاب من الاتفاق المبرم في عام 2015، إذا اتخذت إيران خطوة جديدة في سبيل التخلي عن التزاماتها في السابع من الشهر المذكور، كما أعلنت.

ووجه الاتحاد الأوروبي، إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق، وفي السياق ذاته، كانت الدول الثلاث حملت إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي شركة أرامكو النفطية، وقالت في بيان مشترك "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر".

وأوضح في تقرير للصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أخبر إيران بأنه سيثير رسميًا مسألة عدم الامتثال الإيراني عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق بشكل أكبر.

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ونقلت "ذا جارديان" عن أحد المصادر قوله: إن "الصعوبة تكمن في أن إيران تقول إن تلك الخطوات قابلة للتراجع، لكن إذا عملوا على بناء قنبلة نووية، فهذا أمر لا رجعة فيه".

ووفقًا للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقيات، فإن أمام الطرفين شهر كامل لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي.

وجاء تحذير الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، في التوسط في صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران ترفع فيها واشنطن العقوبات وستعود "طهران" إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.

وكان ماكرون، يأمل في أن تؤدي صدمة الهجوم على حقول النفط السعودية، التي نسبها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إيران، إلى دفع الجانبين إلى حل وسط، وفقًا لـصحيفة "ذا جارديان".

