كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنؤون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

وتعد تركمانستان، هي إحدي دول آسيا الوسطي، حيث كانت إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي، وكانت تعرف باسم الجمهورية التركمانية السوفيتية الاشتراكية، وفي عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي، فأصبحت تركمانستان دولة مستقلة.

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وتغطي الأراضي التركمانية مساحة 488,100 كم²، وتحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.1% في عام 2009، ليحل هذا المعدل في المرتبة السادسة عشرة في العالم، وتمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، فهي غنية بالموارد الطبيعية في بعض المناطق، وتغطي صحراء قره قوم معظم أنحاء البلاد.

وحتى وقت قريب كانت الحكومة التركمانية تحكم بنظام الحزب الواحد، ووجهت العديد من الاتهامات للنظام الحاكم، بأنَّهُ لا يطبق أبسط قواعد الديمقراطية، وذلك إبان حكم الرئيس صابر مراد نيازوف، الذي كان رئيساً للبلاد مدى الحياة، ويلقب نيازوف بالتركمانباشي حتى توفي فجأة في الحادي عشر من ديسمبر 2006، حيث انتخب قربان قولي بردي محمدوف رئيساً جديداً للبلاد في 11 فبراير 2007.