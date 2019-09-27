كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل المؤامرات القطرية بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحولت دولة الصومال، الذى مزقته الحروب والأزمات إلى ساحة قتال طالما استخدمتها قطر، والتي تعتبر الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط؛ لتكون مأوى لجماعات العنف والإرهاب، التى تهدف إلى ضرب استقلال الصومال من جهة والتسلل إلى دول القارة الأفريقية من جهة آخرى.

مؤامرات قطر داخل الصومال كشفت تفاصيلها مؤخرًا صحيفة "نيويورك تايمز"، حين نشرت تسجيلًا صوتيًا فى يوليو الماضى، يؤكد على أن وجود اتصالات بين السفير القطرى ورجل أعمال "كايد المهندى"، المقرب من النظام الحاكم فى الدوحة يدور حول أحد التفجيرات التى شهدتها الصومال فى ذلك الحين.

وتطرق المسئول القطرى خلال المكالمة المسربة عن أن مسلحين نفذوا التفجير في "بوساسو"، لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها والتأثير على مصالحهم، دون مزيد من التوضيح.

وجاءت المكالمة بعدما انفجرت سيارة صغيرة مفخخة خارج مبنى محكمة في مدينة بوساسو الساحلية في شمال الصومال.

ولا تقتصر المؤامرة القطرية فى الصومال على دعم وتمويل الإرهاب، فبخلاف ذلك تعمل قطر على ضرب استقرار الصومال عبر اثارة الخلافات بين القبائل.

وكشف أحزاب المعارضة فى الصومال، بحسب تقرير نشره موقع العربية قبل يومين أن قطر تسللت إلى دائرة الحكم في الصومال، وأكدوا أنها تقف وراء فشل مؤتمر المصالحة بين القبائل الذى عقد قبل أسابيع فى "جلمذج".

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وعلى الرغم من أن البيان الختامي للمؤتمر أوصى بإيقاف الصراعات القبلية والنزاعات الداخلية التي تشهدها مناطق "جلمذج" منذ فترة، وتطهير الولاية من عناصر حركة الشباب وتنفيذ الحكومة الفيدرالية لما تبقى من تعهّداتها في إصلاح وإحلال السلام في "جلمذج" وإعادة بنائها، إلا أن الخلاف الأساسي مازال قائما حول التوافق على أسماء بعينها للترشح إلى منصب حاكم الولاية ونواب البرلمان والمناصب الأخرى.

ويرجع السبب في ذلك لتدخلات "الدوحة"، بحسب ما أوضحت أحزاب معارضة، ومحاولة فرضها لأسماء بعينها ومن قبائل معينة، تدين بالولاء المطلق لها، وتحظى بثقة رجلي قطر في الصومال، وهما سفيرها في "مقديشيو" حسن بن حمزة، ومدير المخابرات فهد ياسين.

وانتقدت بعض الأحزاب السياسية الصومالية المعارضة قرارات المؤتمر، وأكدت أنها "تخالف الدستور الصومالي ودستور جلمذج"، وتكرس الفوضى، وتغذي الصراعات والنعرات القبلية.