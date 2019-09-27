في مقدمتها وجدة.. الجامعة تحدد مدنا جديدة لاحتضان مباريات المنتخبات الوطنية

تتجه الجامعة الملكية لكرة القدم إلى تحديد مدن جديدة لاحتضان مباريات المنتخبات الوطنية، في الفترة المقبلة، بدءا من أكتوبر المقبل، الذي يشهد مواجهتين وديتين للمنتخب الأول ضد كل من ليبيا، والغابون، ناهيك عن لقاء المنتخب المحلي ضد الجزائر برسم إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

وأعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، أمس الخميس، على هامش اجتماع المكتب المديري لجامعة اللعبة، أن هذه الأخيرة ستحاول برمجة مباريات المنتخبات الوطنية في ملاعب جديدة، غير تلك، التي ألفها الجمهور لاستقبال مواجهات العناصر الوطنية.

وأكد لقجع أنه في إطار سياسة الجامعة، الرامية إلى تقريب باقي مدن المملكة من مباريات المنتخبات الوطنية، فإن لقاءات المنتخب الأول، والمحلي، أكتوبر المقبل، ستبرمج في مدن جديدة.

ويأتي المركب الشرفي في وجدة، والملعب البلدي في مدينة بركان، في مقدمة الملاعب، التي من المحتمل أن تحتضن مواجهتي أسود الأطلس، ومباراة المنتخب المحلي، ناهيك عن ملعب العبدي في الجديدة، والمسيرة في مدينة آسفي.