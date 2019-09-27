دخول اجتماعي ساخن.. أطباء القطاع العام يخوضون 6 أشكال احتجاجية ويواصلون تقديم استقالاتهم

مع بداية الدخول الاجتماعي، عادت الدعوات إلى الاحتجاج في عدد من القطاعات، فبعد قطاع التعليم، الذي يستعد العاملون فيه لتدشين الموسم الجديد بأول مسيرة احتجاجية، في الأيام القليلة المقبلة، أعلن أطباء القطاع العام خوضهم ستة أشكال احتجاجية ضد إجراءات وزارة الصحة.

وفي ذات السياق، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الجمعة، إن وزارة الصحة، والحكومة المغربية، لم تلب وعودها بالتعاطي بجدية، ومسؤولية مع الملف المطلبي المشروع للأطباء، معلنة خطوات احتجاجية جديدة.

ويطالب الأطباء بتحويل الرقم الاستدلالي 509|كامــلاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، وتحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين، والمواطنين، على حد سواء، وتوفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية لدرئ مختلف الاعتداءات على الأطقم.

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وأعلن الأطباء تصعيد احتجاجاتهم بالحداد المفتوح مرتدين البدلة السوداء، وحمل شارة “مضرب 509” في جميع أقسام المستعجلات، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية”، التي لا تحترم المعايير الطبية، وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط،

كما أعلن الأطباء دعمهم لتقديم الاستقالات الفردية، ومطالبتهم وزارة الصحة بقبول كل الملفات المستوفية للشروط، وذلك بمناسبة بلوغ رقم 1300 استقالة بصفة جماعية.

وأضاف الأطباء أنهم سيستمرون في خوض جميع الأشكال الاحتجاجية، التي كانوا قد أطلقوها، خلال الموسم الماضي، منها مقاطعة حملة الصحة المدرسية “لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”، ومقاطعة التشريح الطبي، ومقاطعة القوافل الطبية، واستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، من التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والشهادات الإدارية باستثناء شهادات الولادة، والوفاة.