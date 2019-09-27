اعتقال 30 مهاجرا جنوب الصحراء في الرباط

أقدمت السلطات في مدينة الرباط، أمس الخميس، على إيقاف 30 مهاجرا، ينحدرون من جنوب الصحراء.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، فإن السلطات اعتقلت في مدينة الرباط حوالي 30 مهاجرا جنوب الصحراء، تم اعتقالهم جميعا في مركز الشرطة، في حي “سويسي التقدم”.

وأوضح المصدر ذاته أن “إيقاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى لا يتعلق فقط بمنطقة الشمال، بل حتى في العاصمة الرباط، التي عرفت بالاعتقالات، والقمع غير القانوني في حق المهاجرين جنوب الصحراء”، بحسب تعبيرها.