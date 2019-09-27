بعد إغلاق ميدان التحرير على المعارضين.. السلطات المصرية تسمح بتظاهرة تأييد للسيسي واتهامات باستعمالها “وجبات مجانية” في الحشد -فيديو وصور

حشدت السلطات المصرية شرق القاهرة، بعد زوال اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في “مظاهرة تأييد” لمساندة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع تواصل خروج احتجاجات نادرة ومحدودة في 4 مدن بصعيد مصر، وفق ما نقلته مصادر شبه رسمية ومعارضة.

وفي حين أغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير في وجه معارضي السيسي، أظهرت فيديوهات نشرها الإعلام المملوك للدولة تجمع العشرات من المصريين بطريق النصر وأمام النصب التذكاري (شرق القاهرة) لتأييد السيسي”، مرديين هتافات “يعيش السيسي، وتحيا مصر”.

لكن نشطاء مصريين، من ضمنهم الفنان والمقاول محمد علي، كشفوا جانبا من الطرق التي حشدت عبرها السلطات مؤيدي السيسي للتغطية على مظاهرات معارضيه، حيث استخدمت وجبات مجانية.

وتأتي الفعالية المؤيدة بعد وقت قصير من استقبال مواطنين للسيسي بمحيط مطار القاهرة بهتافات مؤيدة عقب عودته بعد نحو أسبوع من اجتماع الأمم وحافلات لنقل المشاركين، فيما أكد شهود عيان أن موظفي الدولة في الإدارات والمصانع العمومية أجبروا على المشاركة بدورهم في هذه الفعاليات.

في المقابل، تناقل معارضو السيسي لقطات فيديو، لاحتجاجات خرجت ظهر اليوم في مدينة قوص بمحافظة قنا، وكذلك في محافظات أسوان والأقصر، وإلمنيا، تطالب برحيل الرئيس المصر.

وبث الفنان والمقاول المصري، محمد علي، الداعي للاحتجاجات، مقطع فيديو، عبر صفحة مؤيدة له على “فيسبوك”، يجدد مطلبه بالخروج في حشود للمطالبة برحيل النظام.

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وفي وقت سابق اليوم، طمأن السيسي المصريين، في تصريحات متلفزة نقلتها صفحته الرسمية بفيسبوك بعدم القلق من الاحتجاجات المرتقبة ضده.

ولم يستبعد إمكانية دعوته لطلب تفويض بخروج الملايين كما حدث في يوليوز 2013 إبان كان وزيرا للدفاع عقب إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وأغلق الأمن ميدان التحرير أكبر ميادين الاحتجاج بمصر، والشوارع القريبة المحيطة بتمركزات أمنية، فضلا عن إغلاق محطات المترو في نطاق وسط العاصمة بداعي “الصيانة”، وفق إعلام محلي.

بينما لا تزل هناك مواجهة منذ صباح الجمعة بمنصة “تويتر”، بين هاشتاغ “جمعة الخلاص”، الذي دشنته المعارضة، في مقابل “هاشتاغ “تفويضنا للسيسي تاني”.

ويواصل الهاشتاغ المعارض تصدره بالمرتبة الأولى بتريند “تويتر”، حتى زوال اليوم، بينما يواصل الهاشتاغ المؤيد الصعود في الترتيب ويقبع حاليا في المرتبة الثانية بعد أن كان رابعا.

وأمس، دعا الممثل والمقاول المصري محمد علي ومعارضون بارزون بالخارج وحزب الاستقلال المعارض للنزول في احتجاجات عقب صلاة الجمعة في الميادين الكبرى للمطالبة برحيل السيسي.

ولم تشهد مصر احتجاجات مماثلة تطالب برحيل النظام يقابلها حشد مؤيد، منذ وصول السيسي للسلطة في 2014، وسط تلك الحشود الأمنية الكبيرة في أنحاء البلاد.