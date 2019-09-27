“فيفا” يشرف على تكوين الحكام المغاربة على تقنية “الفار”

أكد جمال كعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سيشرف على تكوين الحكام المغاربة على تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.

وأشار كعواشي، خلال العرض، الذي قدمه، أمس الخميس، على هامش اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية للعبة، أن “فيفا” سيشرف على هذا التكوين، في 15 من أكتوبر المقبل.

وتحدث رئيس اللجنة المركزية للتحكيم عن الاستعدادات الأولية، التي تقوم بها اللجنة، من أجل التعريف بتقنية “الفار” للحكام المغاربة.

وأوضح كعواشي أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في المغرب، ستكون بداية من دور نصف نهائي كأس العرش، على أن يكون تطبيقها في مباريات القسم الأول من البطولة الاحترافية، متم دجنبر المقبل.